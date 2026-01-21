堂本光一、転生しても「“自分”と言いたい」 真面目回答のあとに大ボケかまし爆笑さらう「それか…」
DOMOTOの堂本光一が21日、都内で行われた『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2月27日公開）の完成披露舞台あいさつに登場。タイトルにちなみ「転生したら何になりたいか？」という質問に、堂本らしく回答した。
【写真】堂本光一は大きな口を開け…驚くキャスト陣
堂本は「生まれ変わってもまた“自分”と言える人生を送りたいなと、願望を込めて言わせていただきます。でもそうやってカッコつけているだけなんですけどね。自分を律するためにも」と真面目に答えると、会場からは拍手が。
そこでMCから「転生したら堂本光一さんになりたいという人はいっぱいいると思います」と言われると、「それか、中島（健人）になって『セクシーサンキュー！』って言いたいです。どっちかがいいです」と、会場の爆笑もさらっていた。
本作は、スライムに転生した元サラリーマン“リムル＝テンペスト”が、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』シリーズの劇場版第2弾。
初の海を舞台にした物語で、原作・伏瀬による原案＆完全監修を担当。海底にある国【カイエン国】を舞台に、巫女・ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
堂本がアニメの声優を務めるのは、2006年放送のテレビアニメ『獣王星』以来20年ぶりで、劇場版アニメは初挑戦。今回は、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラ・ゾドン役を担当する。
この日は、主人公・リムル役の岡咲美保、ゴブタ役の泊 明日菜、ユラ役の大西沙織、ミオ役の小坂菜緒（日向坂46）、ヨリ役の藤嶌果歩（日向坂46）も登壇した。
【写真】堂本光一は大きな口を開け…驚くキャスト陣
堂本は「生まれ変わってもまた“自分”と言える人生を送りたいなと、願望を込めて言わせていただきます。でもそうやってカッコつけているだけなんですけどね。自分を律するためにも」と真面目に答えると、会場からは拍手が。
本作は、スライムに転生した元サラリーマン“リムル＝テンペスト”が、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』シリーズの劇場版第2弾。
初の海を舞台にした物語で、原作・伏瀬による原案＆完全監修を担当。海底にある国【カイエン国】を舞台に、巫女・ユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
堂本がアニメの声優を務めるのは、2006年放送のテレビアニメ『獣王星』以来20年ぶりで、劇場版アニメは初挑戦。今回は、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラ・ゾドン役を担当する。
この日は、主人公・リムル役の岡咲美保、ゴブタ役の泊 明日菜、ユラ役の大西沙織、ミオ役の小坂菜緒（日向坂46）、ヨリ役の藤嶌果歩（日向坂46）も登壇した。