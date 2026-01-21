歌手のGACKT（52）が、70人を超える著名人が集まった新年会の様子を披露し、反響が寄せられている。

【映像】 竹内涼真も参加した“バカ騒ぎ”新年会の様子（複数カット）

これまでも大人数を集めたミュージシャン会や忘年会を開催してきたGACKT。2025年1月にはXで、俳優の本郷奏多（35）やゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）ら総勢60人が集まった新年会について投稿していた。

総勢70人で新年会

2026年1月20日の投稿でも新年会を開いたことを報告。「オトコだらけの新年会は毎年容赦ない。今年も70人を超える芸能系の仲間が集まったが、最後まで生き残ったのは40人ほど。それでも、こんなバカ騒ぎに集まってくれる仲間がいることが、ただただうれしい」「笑い合える仲間がこれだけいること。本当にありがたい話だ」とコメントし、俳優の竹内涼真（32）、元プロボクサーの亀田興毅（39）らとの写真も公開した。

新年会に参加していたタレントの川崎麻世（62）もInstagramで、「参加者は好きな酒を1人1本持参しますが、テキーラ男祭りなんで、ほぼテキーラで何度も乾杯。連帯感！達成感を感じてあすへの活力源となります。」とつづり、大量のお酒の瓶や、YouTuberのヒカル（34）、起業家の溝口勇児氏（41）との2ショットなども公開している。

これらの投稿には「すごく楽しそうな新年会ですね〜。テキーラがいっぱい！！！」「お会計すごそう！」「いつまでもバカ騒ぎできる仲間って、すばらしい！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」