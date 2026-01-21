ディアス、タッカーなどスターをかき集めるドジャース

2年連続世界一を成し遂げたドジャースは、オフも着々と補強を進めている。球界屈指のクローザー、エドウィン・ディアス投手に加え、1月になりカイル・タッカー外野手の獲得も報じられ、近日中に正式発表される見込み。米メディアによると、ドジャースの大補強に他球団オーナーが激怒しているという。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は20日（日本時間21日）の記事で、「カイル・タッカーとドジャースの契約に激怒したMLBオーナーたちは、サラリーキャップ導入を『何が何でも』推し進める構え」と伝えた。

記事では、「オーナーたちは、カイル・タッカーがロサンゼルス・ドジャースとFA契約を結んだことを受けて『激怒』しており、オーナーたちがサラリーキャップ導入を推し進めることは『100パーセント確実』だと語った」と紹介。2025年に贅沢税として史上最高額の1億6900万ドル（約267億円）超を払ったドジャースだが、選手獲得へ大金を惜しまず、タッカーとは4年総額2億4000万ドル（約372億円）で契約したことが報じられている。

タッカーの獲得で「オーナーたちの不満が沸点に達した」とされている。2026年オフには労使協定の執行が控えており、オーナー陣は選手会にサラリーキャップ（年俸総額の上限）導入を主張するとされ、選手会との衝突は必至。合意がなければロックアウトに突入することになる。（Full-Count編集部）