¡ÚFrom Editors¡ÛÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯Ä®¡ª ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëºÇ¿·¥°¥ë¥á
anan2480¹æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÅß¤ÎÌþ¤·Î¹¤Ø¡£2026¡×¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²¹Àô¤ÎÌ¾½ê¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëÎ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£º£²ó»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©¡¦²¼ÅÄ»Ô¡£Ç®¡¹¤Î²¹Àô¤¬Í¯¤¡¢¹õÁ¥Íè¹Ò¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÎò»Ë¤¢¤ë³¤¤ÎÄ®¤Ë¡¢¤¤¤Þ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤²¼ÅÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅßÎ¹¤À¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡ª ¥°¥ë¥á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÆîÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²¼ÅÄ¡£Åìµþ±Ø¤«¤éÄ¾ÄÌ¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡¦¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¹æ¤Î¿Íµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ´ó¤ê¤Î°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Ï¸å¤í¤Ë»³¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò½»Âð³¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´×ÀÅ¤Ê±Ø¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Êâ¤¯¤È¾¦Å¹³¹¤¬Â³¤¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Î²þ»¥¡£´Ø½ê¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼èºàÀè¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀÎ²û¤«¤·¤¤²¼ÅÄ¤Ç¿·¤¿¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
1¸®ÌÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤½¡¼¤¶¤¤CAFE¥«¥Þ¤ä¡Ù¤µ¤ó¡£Ì±²È¤ò²þ½¤¤·¤¿µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤È¡¢µ¨Àá¤Î²¼ÅÄ¤Î¿©ºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¤ª¤½¡¼¤¶¤¤¥é¥ó¥Á¡×(¡ï1,650)¤¬Âç¿Íµ¤¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤ªÁÚºÚ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Ë¥ª¥«¥ï¥«¥á¡Ä½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¿©ºà¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¤Î½Õ´¬¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÁÚºÚ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥ó¥ÁÆâÍÆ¡£
2¸®ÌÜ¤Ï¡¢¡ØGelateria Amore¡Ù¤µ¤ó¡£²¼ÅÄ¤Î¹Á¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËÜ³Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤È¥¹¥È¥é¥Á¥ã¥Ã¥Æ¥Ã¥é¤Î¥À¥Ö¥ë(¡ï600)¤È¡¢¥¢¥â¡¼¥ì¥ß¥ë¥¯¤È¥¥¦¥¤¥½¥ë¥Ù¡¢¤ß¤«¤ó¤Î¥È¥ê¥×¥ë(\690)¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥â¡¼¥ì¥ß¥ë¥¯¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ»¸ü¤µ¡ª ¤Ç¤â¡¢¸åÌ£¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£Åß¤Ë¥¸¥§¥é¡¼¥È¡©¤È»×¤Ã¤¿¤½¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¡¢Åß¤Î²¼ÅÄÎ¹¤Ç¤â¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥ó¥¿¥¤¥×¡£
²¼ÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²Æ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÇòÉÍ¤ÈÀÄ¤¤³¤¹¤¬¤ë³¤¿åÍá¾ì¡¦ÆþÅÄÉÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÆþÅÄÉÍ¤ò´ãÁ°¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ØFermenCo.¡Ù¤µ¤ó¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤Ç¤¡¢ÇòÉÍ¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£²¼ÅÄ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¡Ö²¼ÅÄ¥Ö¥ë¡¼¡×(ËÜÅö¤Ë³Ì¤¬ÀÄ¤¤¡ª)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö²¼ÅÄ¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡×(\2,500)¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ïÌÌ¤Ç¤ÏÅßµ¨¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¸¶ÌÚ¤·¤¤¤¿¤±¤È¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×(\2,700)¤ò¤´¾Ò²ð¡£Ç»¸ü¤Ê¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Ë¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¸¶ÌÚ¤·¤¤¤¿¤±¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Î¿Ê¤àÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØFermenCo.¡Ù¤µ¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¼ÅÄ¥Ö¥ë¡¼¡×¡£
ÆþÅÄÉÍ¤òË¾¤à¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï³¨²è¤Î¤è¤¦¡ª
ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½µËö¤À¤±¼÷»Ê¤ò°®¤ë¡ÈÉû¶È¼÷»Ê¿¦¿Í¡É¤¬Î©¤Ä¡Ø¼÷¤·¤é¤Ü»°¡»Æó¡Ù¡£²¼ÅÄ¤Î³¤»ºÊª¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ¼÷»ÊÅ¹¤Î4ÂåÌÜ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï»ä¤Ï¡¢À¸¤Îµû²ðÎà¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¶¼Â¿©¡ª¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª ¥Þ¥°¥í¡¢¶âÌÜÂä¤ÎßÕ¤ê¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¡Ä¡£ÃúÇ«¤Ë²¼½èÍý¤µ¤ì¤¿¶Ë¾å¤Î¤ª¼÷»Ê¤¬¡¢¤ª¤Þ¤«¤»5´Ó\1,300¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¶Ã¤¡£¤ª¼÷»Ê¹¥¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ó¤é¤Ê¤¤¤ª¼÷»Ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¤È¤¤¤¦Êý¤Ï1´Ó300±ß¤«¤é¤Ç¤âÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢º£²ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤ªÅ¹¤Î³§¤µ¤ó¤Î²¼ÅÄ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£³¤¤È²¹Àô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢Ä®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£anan2480¹æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ä®¡¦²¼ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÆ§¤Þ¤¨¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(MI)