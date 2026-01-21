女優の江口のりこが２１日、都内で映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワード監督）超メガヒット御礼舞台あいさつに出席した。

動物たちが人間のように暮らす楽園の物語「ズートピア」（２０１６年）の続編。これまでの興行収入は１３０億６３５１万円、動員数は９５３万７８６１人。洋画では最長となる７週連続トップも達成している。声優、ディズニー作品はいずれも初挑戦。「数字的なことはよくはわからなくて。でも友だちの子どもが見たよと声かけてくれる。今までこういったことがなかったのでうれしい」。これまでと違った反響を喜んだ。

江口が担当したのはビーバーの配信者・ニブルズ。明るいキャラクターで、あいさつの「やども、やども」が話題となっている。「元の英語バージョンを聞くとおもしろい。でも日本語となると確実に文字数が少なくて面白くなるか不安があった。（収録も）けっこうやりましたね」と苦労。ファンからはうまく「やども」を言うコツを聞かれ「疲れるまでやればいいものがでてくると思う」とアドバイスしていた。