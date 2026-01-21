ZARD、代官山 Gallery開催 「負けないで」「マイ フレンド」直筆歌詞を展示
“ZARD 代官山 Gallery”キービジュアル
デビュー35周年を迎えるZARDが21日、“ZARD 代官山 Gallery”を代官山 蔦屋書店で開催。
2026年2月4日に初のアナログ盤『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』をリリース、そして2月10日にデビュー35周年を迎えるZARD。代官山は、2005年にリリースされたZARD最後のオリジナルアルバム『君とのDistance』のアートワーク写真が撮影されたZARDゆかりの地のひとつ。その代官山で、1月21日からオープンするのが“ZARD 代官山 Gallery”。
歌詞、写真、衣装など、ZARDの世界に触れるアイテムの展示のほか、『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』の先行ストアプレイ、関連タイトル購入者を対象とした35周年キャンペーンも行われる。また、ZARDの名曲の歌詞フレーズを来場者自身が組み合わせて作る“ZARD Word Art”コーナーも設けられている。