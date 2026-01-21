

“ZARD 代官山 Gallery”キービジュアル

デビュー35周年を迎えるZARDが21日、“ZARD 代官山 Gallery”を代官山 蔦屋書店で開催。

【写真】“ZARD 代官山 Gallery”の模様

2026年2月4日に初のアナログ盤『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』をリリース、そして2月10日にデビュー35周年を迎えるZARD。代官山は、2005年にリリースされたZARD最後のオリジナルアルバム『君とのDistance』のアートワーク写真が撮影されたZARDゆかりの地のひとつ。その代官山で、1月21日からオープンするのが“ZARD 代官山 Gallery”。

歌詞、写真、衣装など、ZARDの世界に触れるアイテムの展示のほか、『Golden Best 〜35th Anniversary Vinyl Edition〜』の先行ストアプレイ、関連タイトル購入者を対象とした35周年キャンペーンも行われる。また、ZARDの名曲の歌詞フレーズを来場者自身が組み合わせて作る“ZARD Word Art”コーナーも設けられている。

ZARD 35周年記念 “ZARD 代官山 Gallery”

ZARD 35周年記念 “ZARD 代官山 Gallery” at 代官山 蔦屋書店会期：2026年１月21日(水)〜２月４日(水)時間：営業時間のとおり※最終日は20時まで場所：蔦屋書店1号館 1階 音楽フロアhttps://wezard.net/35th/golden-best/#zardDaikanyamaGallery