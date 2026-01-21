ブリヂストンのゴルフボール「ＴＯＵＲ Ｂ Ｘ／ＸＳ」新商品発表会が２１日、都内で開催され、国内男子ツアー４勝の堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、同３勝の木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）、同１勝の清水大成（ロピア）が出席した。

今季は国内男子ツアー通算２０勝の石川遼（カシオ）が米下部ツアー、昨季賞金王の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）が欧州ツアーに挑戦。国内ツアーは試合数が減少し、人気が低迷する中、ツアーの中心を担う選手が続々と海外を主戦場にしている。

男子ツアーの人気アップに向けた方法を聞かれた木下は「強い選手が海外に行くのはここ２〜３年で本当に活発になってきた。人気を上げるのは常に考えているけど、難しい問題。サインやファンサービスも今の選手はすごくするし、プレーでもできるだけ精いっぱいプレーしてる。その魅力にどう気づいてもらうか、発信していくかはすごい難しい…」と頭を悩ませた。

昨年に初優勝を飾った清水は「難しいですね…。ジュニアに憧れられるように選手になれば、おのずと人気は広がっていくんじゃないかと思う」と語った。

堀川は、昨年のツアーで歴代最多１１人の初優勝者が誕生したことを踏まえ「海外に行く選手、例えば金子駆大や石川遼くんだったり、上に抜ける選手はいるけど、逆に下から来る選手はたくさんいる。トータルして、誰かが抜けたという感覚ではない。今年も１年間を過ごしている間に新しいメイン選手が出てくる、それが作り上げていくと思う。今年もおもしろいと思う」と前向きに語った。

今季の国内男子ツアーは、オーストラリアツアーと共催の新規大会「ＩＳＰＳハンダ ジャパン・オーストラレイジアチャンピオンシップ」（３月５〜８日、ニュージーランド）で初戦を迎える。現時点では、昨季の２５試合から３減の２２試合を開催予定で、このほかに３試合は「開催調整中」としている。