今季最長の強烈な寒波による大雪で、国土交通省は先ほど特定災害対策本部会議を開きました。既に予防的通行止めが始まっているところもあります。

21日午後6時から開かれた会議では、金子国土交通相が、警報級の大雪が継続する恐れがあるとして除雪に必要な態勢を確保することのほか、予防的通行止めや計画運休などを適切に行うよう事業者に周知徹底するよう指示しました。

また、最新の気象情報や交通情報に十分注意し、大雪の場合、不要不急の外出を控えることを国民に呼びかけました。

国土交通省によりますと、富山県内の国道8号朝日インターチェンジ口交差点と四屋インターチェンジの間と、北陸自動車道の砺波インターチェンジと朝日インターチェンジの間で午後6時から予防的通行止めが始まっています。

また、NEXCO東日本は21日午後8時から、北陸自動車道や関越自動車道、上信越自動車道の一部区間で、予防的通行止めを実施します。

JR東海は22日の東海道新幹線の運行について、滋賀県の米原駅周辺の雪の影響で始発から速度を落として運転し大幅な遅れが出る可能性があるとしています。