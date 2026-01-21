J3のFC大阪が21日、大阪市内で新体制発表会を行い、新加入した17選手のうち16人をお披露目した。履正社高から加入したMF鳥山陽斗（ひろと）は全国選手権大阪決勝で25メートルの同点ミドル弾を突き刺した評判の17歳。履正社高からそのままJクラブ入りした日本代表FW町野修斗（ボルシアMG）に続く思いを胸に戦う。

「自分の中では大学に行って…というのもありましたが、縁あってFC大阪に声をかけてもらった。大学に行っても必ずしもプロになれる保証はない。大学でやるよりもプロの方が経験を積める。もらったチャンスを生かして、しっかり試合に絡んで成長して、次のステージに行けたら」と鳥山。覚悟を持ってプロ入りした。目標となる町野も高卒で加わった横浜Fマリノスでは出場できず、翌年J3北九州に移籍してブレークが始まった。鳥山がJ3を選んだ思惑もそこにある。

PK負けで履正社は大阪代表にはなれなかったが、選手権の大阪大会決勝で決めたスーパーゴールが鳥山の自信になった。「練習した成果がやっと出た。ゴールを決めたことでいろんな人に注目してもらえるようなきっかけになった。そういう意味で、いろんな人の期待に応えなアカンなと思えるようになった」と転機となったゴールを振り返る。

「いい選手がいっぱいいる中で、吸収できるものはどんどん吸収していきたい」と鳥山は貪欲にプロの練習に食らいつく覚悟だ。