¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¥¹¥­¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï21Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÂåÉ½¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê27¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÉé½ý¤¹¤ë¤â4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¼£ÎÅÃæ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ

18Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Âè5Àï¤Ç·è¾¡¤Î1²óÌÜ¤Ë¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´éÌÌ¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£É¡¤È¸ýÉÕ¶á¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤·¡¢´þ¸¢¤·¤¿¡£

Á´ÆüËÜ¥¹¥­¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¡ÖÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡ÊTOKIO ¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï1·î17Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥é¡¼¥¯¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡1²óÌÜ±éµ»Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢´éÉô¤È²¼È¾¿ÈÉô¤ò¶¯ÂÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î19Æüµ¢¹ñ¸å¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê£¿ô¸Ä½ê¤Î¹üÀÞ¤äÂÇËÐ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¹üÀÞ¤Ï¥º¥ì¤¬¤Ê¤¯Âç¤­¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ð¤ì¤ÈÄË¤ß¤¬°ú¤­¼¡Âè¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°Ê¹ß¤Ï¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼´ÉÍý¡¦»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Æ¼£ÎÅ¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

Ê¿Ìî¤ÏÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢18Ç¯Ê¿¾»¡¢14Ç¯¥½¥Á¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤È¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£