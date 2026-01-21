「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２２日開幕、尼崎）

真冬の尼崎ボートを舞台に、昨年のボートレースを盛り上げた強豪４８人が集結。一戦必勝の超短期決戦が２２日から開幕する。

前検は、気温は平年より大幅に下がり、真冬のコンディションで行われた。２連対率は４７％を誇るエース格の９号機は森高一真（香川）が引き当てた。前検の手応えは「そのままで行って、回転が足りていなかったね」とやや不満が残る内容だったが「持ってきたゲージに合わせてしっかり叩けば、良くなる雰囲気はあった」と相棒に悲壮感は少ない。

近況で優勝ラッシュの１号機は山田康二（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝がゲット。「ペラはちょっと叩いて悪くなかったですね。班の中で少し余裕がありました」と特訓では目立つ動きだった。「短期決戦は苦手だけど、力強さは感じた」とこちらは評判通りのパワーに好感触だった。

前検一番時計は６秒６１で茅原悠紀、守屋美穂の岡山勢と、前田滉（愛知）が記録した。茅原とタッグを組む２５号機は、３カ月の休催明けとなった１２月から気配充実の上昇機。前検の動き自体は「普通くらいですね。足は班で同じくらいだった」と見劣りする部分はなく「もう少しペラをやっていきたい」と入念な調整で、さらなる底上げを図る構えだ。