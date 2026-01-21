「花の82年組も還暦！？」小泉今日子さん早見優さん斉藤和義さんら還暦アーティスト大集結…話題は健康の事ばかり？

2026年に還暦を迎える豪華アーティストたちが、それぞれ赤色を取り入れ大集結です。

渡辺美里さん（59）：

ワンポイントどこでもいいので赤をというふうにドレスコードがありましたので、“まきまき”で行こうかなと思って…。

早見優さん（59）：

必死にクローゼットを探して、唯一の赤の入っていたトップスだったので、意外と最近赤着てないんだなと思って着ました。

早見優さんや小泉今日子さん、斉藤和義さんら、1966年生まれのアーティストたちが還暦を迎える2026年、10年に一度のライブを開催。

発表記者会見が行われました。

同い年のアーティストがそろった時、どんな話題で盛り上がるのか聞いてみると…。

ウルフルズ・トータス松本さん（59）：

健康の話。しょうがないよね！まず第一声が「骨大丈夫！？」っていう話から始まったので。割とニュースで誰が骨折ったとか、誰がライブ休んでいるとか気になりますね。

60年に一度の「丙午（ひのえうま）」に生まれた女性は気が強いといわれることについて…。

小泉今日子さん（59）：

私は気が強いです！

早見優さん：

イエス！私も気が強いです！

「気が強い」と断言する、小泉さん・早見さん“花の82年組”の2人。

小泉さんは「お互い頑張っているし、ちゃんと歌っている姿がずっとかっこいいままなので、アッパレと思って」と話しましたが、残念ながらライブの出演日が異なり、今回の共演はお預けに。

2人は「ステージの上で一緒になれないのが残念なので、10年後一緒に歌おう！」と約束を交わしました。

