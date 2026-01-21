»ÍÂçÎ¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢22Æü³«Ëë¡¡¸ø¼°Îý½¬¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ï22Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£21Æü¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤¿½÷»Ò¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¬ÉÔÄ´¤Ç¡ÖËÜÈÖ¤ÎÊ¬¤ÎÉÔ±¿¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¡£¥Ú¥¢¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡Ê°Ê¾åÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤âÄ´À°¤·¤¿¡£