Levi¡Çs¡ßURBAN RESEARCH¤Î¿·ºî¥È¥é¥Ã¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬½Õ¤Î¼çÌò¤Ë¢ö
Levi¡Çs¤ÎÌ¾ºî¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Type 3¡Ê¥µー¥É¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·ºî¤¬URBAN RESEARCH³ÆÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹♡90Ç¯Âå¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¸½ÂåÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖLevi¡Çs EXCLUSIVE 90S TRUCKER¡×¡£¥ß¥Ã¥É¥ª¥ó¥¹¤ÎÌÊ100¡ó¥Ç¥Ë¥à¤Ïµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤·¡¢Ãå¹þ¤à¤Û¤É¤ËÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à¼Á´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£½Õ¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ËüÇ½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¢ö
¥ì¥È¥í¥àー¥É¡ßÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
15,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÖLevi¡Çs EXCLUSIVE 90S TRUCKER¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎType 3¡Ê¥µー¥É¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢90Ç¯Âå¤é¤·¤¤¥ì¥È¥í¤Ê¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¦Äø¤è¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¢ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¤ä¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ÎÉý¤ò¤°¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡õÃå²ó¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥«ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÌÊ100¡ó¤Î¥ß¥Ã¥É¥ª¥ó¥¹¥Ç¥Ë¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÄÌÇ¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÇºà´¶¤Ë¡£
¥«¥éー¡ÖSHE KNEW¡×¤Ï¡¢½ÕÀè¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌÀ¤ë¤á¥Èー¥ó¤Ç¡¢Çò¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Ùー¥¸¥å¥Á¥Î¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬º£¤É¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡1Ëç¤Ç¼çÌò¤Ë¤â¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥¢¥¦¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏXSÅ¸³«¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½Õ¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤♡Levi¡Çs¡ßURBAN RESEARCH
¡ÖLevi¡Çs EXCLUSIVE 90S TRUCKER¡×¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¸½Âå¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìÃå♡²Á³Ê¤Ï15,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤ËURBAN RESEARCH³ÆÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¹ç¤ï¤»¤«¤é¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤Î´Å¿ÉMIX¤Þ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¢ö¤¼¤Ò¤³¤Î½Õ¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡