¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢2024Ç¯ÅÙ·è»»¤ÇºÄÌ³Ä¶²á¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË»Ò¤ÎVËÌ³¤Æ»¤ËÈ³¶â300Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯4·î¤ËºâÌ³¤Î·òÁ´²½¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æº£µ¨¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿½Ð»ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸òÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¿³ºº¤¹¤ë¡£Âç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÍø±×¤Î½Ð¤ëÂÎ¼Á¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤âºÇÂç¸Â¤Î»Ù±ç¡¢¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï´ü¸ÂÆâ¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¾å¤ËÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¤Îºë¶Ì¾åÈø¤ËÈ³¶â50Ëü±ß¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£