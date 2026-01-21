高校時代に春高バレー出場経験を持つ女優・蒔埜ひなさんの1st写真集（撮影／U-YA、税込3520円、光文社）が、彼女の22歳の誕生日である2025年2月12日、リリースされます。



蒔埜さんは2024年7月に芸能界デビュー。高校時代の春高バレー出場経験を活かしたTikTokの「バレー部あるある」動画で人気を集めていまする。



爽やかさ溢れる待望の1st写真集は沖縄で3日間かけて撮影。サンライズビーチでのビキニ姿、水牛との触れ合いでの無邪気な笑顔など、清廉さが満載の作品となっています。さらに大人の艶やかさを感じられるランジェリーカットにも初挑戦。バレーボールで鍛えたヒップラインが美しいビーチでのバックショットは必見です。



蒔埜さんは「大きな海と空と出会いを感じる沖縄で3日間たっぷりと撮影していただきました。デビューと上京してもうすぐ2年目に差し掛かるこのタイミングで、こうして応援してくださっている皆さんに写真集をお届けすることができてとてもうれしいです。寝て起きてすぐの姿や、動物と触れ合ったり、1年を思い出したりなど、この作品の中にはいろんな顔を持つ私が存在します。今回の1st写真集はそんな姿が、皆さんの記憶に少しでも残る1冊になればとてもうれしいなと思います。皆さんのお気に入りのページをたくさん心に留めていただきたいです。蒔埜ひな 1st 写真集、是非ご覧ください！」と喜びを語っています。



【蒔埜ひなさんプロフィール】

まきのひな 2004 年2 月12日生まれ 高知県出身 T165 血液型AB 型 趣味カメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培 特技スポーツ全般 高校時代には春高バレーに出場。2023 年、ミスオリエンタル日本大会に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。映画「お嬢と番犬くん」にて八木役＆バレー指導、映画「青春ゲシュタルト崩壊」に御岳役で出演。TVCM「兼松エンジニアリング」に出演中。最新情報は、公式X（@heedacha）、公式Instagram（@heedacha）、公式TikTok（@hina_volleyball_）