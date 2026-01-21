¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®!¡×ÜÆÁÒÆà¡¹à¥Ô¥¿¥Ã¤Èá¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·Ú¡¹·ü¿â!¡Ö¤½¤¦¤È¤¦ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö·ü¿â¤Ç¤¤ë½÷À¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÓ Ä¹¤Ã!¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÜÆÁÒ¤ÏÂçºå¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¸«¤¨¤ëÂçºå¾ë¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤ò¿È¤ËÃå¤±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¤ò¸ø³«¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤È·ü¿â¤ò³Ú¡¹¤È¤ä¤ê¿ë¤²¤ë»Ñ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤ÏÜÆÁÒ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¾å¿ùÈþÀã¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Önewnow¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¦¥§¥¢¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ü¿â¤Ç¤¤ë½÷À¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶ÚÎÏÈ¾Ã¼Ìµ¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤È¤¦ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»Ñ¤ò ÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂçºåÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡ÖµÓ¤Û¤Ã¤½Ä¹¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖµÓ Ä¹¤Ã!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£