¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Çº´¡¹À®À¯Ìò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ÎÇò½§¿×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Áá¤¯¤Þ¤¿Ç¯Ëö¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1·î¤â¸åÈ¾¡£º£Ç¯¤âÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¶»¸µ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¡¢¥«¥á¥é¤òÄó¤²¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÉ¦¤Î¥ª¥Õ´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ºÇ¹â!¡×¡Ö»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»äÉþ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀè½µ¹Ô¤Ã¤¿¹ç±©¶¶¤À¡×¡Ö»ØÎØ¤·¤Æ¤ë¤Î¿·Á¯¡×¡Öº¸¼êÌô»Ø¤Î¥ê¥ó¥°¤âÀ¿¼Â¤µ¤¬½Ð¤Æ¤è¤¤¡×¡Ö¤Ò¤²¡ª¡ª¡×¡ÖÈ¾ÌÜ¤Ê¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£