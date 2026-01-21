今回の大雪による道路の通行止めや、22日(木)の鉄道の運休などの情報が入っています。県内の高速道路と並行する国道で、このあと午後8時ごろから除雪作業などのための予防的通行止めが実施される予定です。



■道路の予防的通行止め［21日(水)夜8時ごろから(予定)］

北陸道：朝日IC～三条燕IC

関越道：六日町IC～長岡JCT

上信越道：長野IC～上越JCT

→上記区間と並行する国道でも実施



■22日(木)の鉄道 運転見合わせ

・JR上越線

水上～小出：始発から正午ごとまで

小出～長岡：始発から10時30分ごろまで

六日町～長岡：午後9時以降



・JR飯山線

戸狩野沢温泉～越後川口：終日



・JR只見線

会津川口～小出：終日



・JR大糸線

日中を中心に運転取りやめ



■えちごトキめき鉄道

22日(木)午後6時以降 計画運休を実施する予定



■佐渡汽船ジェットフォイル

全便欠航（カーフェリーは就航予定）



最新の情報を確認ください。