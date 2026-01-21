大雪が想定される場合、国や新潟県などは交通が乱れる恐れがあるとして不要不急の外出の自粛を呼びかけますが、交通が乱れると何が起こるのか、改めて見ていきます。

2018年1月、想定を超える積雪により、三条市の東光寺駅と帯織駅の間で停車してしまった信越線。



列車内には400人以上が取り残され、中には体調不良を訴え救急搬送される人も。立往生の解消までには15時間以上を要しました。





こうした教訓から、駅と駅の間で列車の立往生が発生しないよう大雪が予想される場合には列車の運転を見合わせるケースが増加。ただ、去年2月には…【記者リポート】「新潟駅前のタクシー乗り場には数十人の人が列をなして待っています」【駅を利用する人】「駅に行ったら電車が終電まで出ないと言われた」記録的な大雪が県内を襲い、新潟駅を発着する在来線が全て運転を見合わせたため、いわゆる帰宅難民も発生しました。【JR東日本新潟支社 白山弘子 支社長】「まずは動かせるかどうかを“早めに”判断してお客様にお伝えする。情報がより詳細に分かってきたら、我々も早め早めに判断をしていきたい」1月20日の定例会見でJR東日本新潟支社の白山弘子支社長が強調したのは“早めの判断”を下すという方針。これは鉄道に限ったことではありません。2020年12月…【記者リポート】「六日町ICまで残り5kmの地点で車が渋滞し、立往生しています。車が前に進む気配はありません」関越自動車道で約2100台の車が立往生。災害救助法が適用され自衛隊が派遣される事態に。このとき、立往生を避けようと多くの車が高速から国道へと避難したため、国道でも立往生が発生するなど影響が拡大していきました。関越道の立往生が解消されるまでに要した時間は約64時間。ガソリンの残量を気にしながら十分の食事もとれず、寒い車内で身動きが取れなくなるこの状況は命の危険すらあるため…【北陸地方整備局 安達志郎 道路情報管理官】「予想される大雪に対し、高速道路と並行する国道を同時に通行止めをし、集中除雪を行う場合がある」立往生の発生を回避するために、現在は大雪が想定される場合には、あらかじめ高速道路と並行する国道を同時に通行止めにして集中除雪を実施しています。大雪が想定される際に鉄道や高速道路などが止まるのは命を守るため。「大雪でも目的地に行けるかもしれない」ではなく「大雪だから目的地には着けないかもしれない」と考え、予定の見直しなど不要不急の外出を控えることが重要です。