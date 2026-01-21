3人が乗って行方を絶ち、熊本・阿蘇中岳の火口の内側で見つかった遊覧ヘリ。

捜索活動にあたる消防隊員は、火口での作業を「未知数」と話します。「火口」とは一体どのようなものなのか、火山の専門家に話を聞きました。

北側は「切り立った崖でかなり怖い」

大破した機体が見つかったのは、火口の内側、中岳第一火口の北東側の火口壁です。

この現場について、研究のため火口のすぐ近くまで度々行くという京都大学の大倉教授に話を聞きました。

京都大学火山研究センター 大倉敬宏教授「火口内の北側は切り立っている火口壁です。切り立った崖でかなり怖いです」

南側に比べて「北側の火口壁」は急斜面となっていて、近年の噴火の影響もあって崩れやすいと大倉教授は指摘します。

大倉教授「2021年10月の水蒸気噴火の噴出物。土砂、泥などが火口壁にべったりと貼り付いていて、雨で崩れている。急峻なうえに脆い（もろい）」

専門家が過酷と明かす火口内の足場。加えて心配なのが火山ガスです。

火口内は「風の流れが変わる」

現在、阿蘇中岳の噴火警戒レベルは、「1活火山であることに留意」ですが、比較的活動が穏やかな時でも火山ガスは1日あたり数百トン放出されています。

火山ガスの成分は二酸化硫黄で、阿蘇中岳では1989年から1997年までに火口見物の観光客7人が火山ガスを吸い死亡する事故が起きています。

※その後、火口見物の規制を見直すなどして1997年以降、事故は起きていません。

大倉教授「今は冬型気圧配置で北西の風が吹いて、南東側にある見学エリアに高濃度のガスが流れることが多い」

一方で、火口内は風の流れが変わるという特徴があります。

大倉教授「風が渦をまくように、火口の中で、上を通る風の向きと反対の風が流れることがある」

つまり、上は北風、火口内は南風が吹き、現場の北側の斜面を火山ガスが上昇する流れになる場合があるということです。

熊本県内は週末にかけて、冬型の気圧配置が続くため、北よりの風が強く吹き、厳しい気象状況も続きそうです。