中村鶴松、所属事務所が謹慎処分発表 襲名見送り・経緯も説明「本人の勘違いによることでトラブルとなり」
【モデルプレス＝2026/01/21】歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が、当面の間謹慎することがわかった。1月21日、所属事務所を通じて発表され、2月に予定されていた初代・中村舞鶴襲名は見送られることとなった。
所属事務所の株式会社ファーンウッドは「この度は弊社所属の中村鶴松が多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪。今後については「当面の間、謹慎とさせていただきます」と伝えた。
また、「被害店舗様には謝罪と共に、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えしております。また本件について1月18日未明に被害店舗様に泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです」と経緯を説明。「 一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません。 本件について被害者店舗様の特定や周辺でのご取材、また誹謗中傷などはくれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ、「ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
また、松竹は「歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」昼の部『弥栄芝居賑』、夜の部『雨乞狐』に出演を予定しておりました中村鶴松は休演し、下記の通り配役および演出を一部変更して上演いたします」と説明。同公演で予定していた鶴松の「初代・中村舞鶴」襲名は見送られる形となった。そして、夜の部「雨乞狐」の配役と演出の一部変更が発表され、中村勘九郎と中村七之助が代役を務めることになった。
鶴松をめぐっては18日、酒に酔って都内の飲食店の自動ドアを蹴り壊したとして現行犯逮捕され、19日に釈放されたことが報じられていた。（modelpress編集部）
この度は弊社所属の中村鶴松が多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。今後の活動としましては当面の間、謹慎とさせていただきます。被害店舗様には謝罪と共に、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えしております。また本件について1月18日未明に被害店舗様に泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです。一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません。本件について被害者店舗様の特定や周辺でのご取材、また誹謗中傷などはくれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社ファーンウッド
