近藤千尋「一瞬で無くなる」手作り肉料理披露「間違いないメニュー」「見るからに美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルの近藤千尋が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの肉料理を披露した。
【写真】36歳3児の母モデル「照りが美しい」家族に人気の肉料理
近藤は「一瞬で無くなる手羽」とつづり、写真を公開。お皿に山盛りに盛り付けられた、照りのある手羽先の唐揚げのような料理を載せている。
この投稿に、ファンからは「間違いないメニュー」「照りが美しい」「見るからに美味しそう」「食欲そそる」「一瞬で無くなるの分かる」「料理上手で羨ましい」「レシピが知りたい」といったコメントが寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆近藤千尋「一瞬で無くなる」手料理公開
◆近藤千尋の投稿に反響
