◆卓球◇全日本選手権 第２日（２１日、東京体育館）

ジュニア男子で、昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の弟、高校１年の翔空（とあ、育英高・兵庫）が小野大翔（明豊高・大分）に１１―４、１０―１２、８―１１、７―１１の１―３で敗れ、２回戦敗退した。「自分の中ではやりきったけど、うまく行かない部分もあって悔しいです」と試合後のインタビューでは大粒の涙を流した。

幸先よく第１ゲームを取ったが続かなかった。「自分の課題であるフォアドライブを練習してきたが、なかなかうまくいかない。まだまだ練習が足りないなと思いました」と目標だったスーパーシード選手と当たる５回戦までは届かなかった。

大会前には兄と練習し合いを行って鍛錬を積んだといい、「サーブの質や、甘いところを見逃さないところなど、一つ一つの質が高くてレベルが違うと感じた」と世界レベルを肌で感じ、兄から「凡ミスを減らすようにと言われた」と助言をもらった。

今年度は高校総体で、男子学校対抗の部で準優勝を果たした。４月からは２年生。「今年はもっと活躍して、個人で実績を残す年にしたい」と力強く意気込んだ。