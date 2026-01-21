中日・山浅龍之介捕手が２１日、中日・岡林らと行っている三重・津市内での自主トレを公開。育成として迎える４年目の今季は支配下復帰を果たし、岡林へ恩返しすることを誓った。

この日はノックやキャッチボール、ロングティーなどで約２時間、汗を流した。弟子入りを志願した自主トレも残り２日となり「ここ（岡林塾）にこられてよかった。結果を出せるような自主トレにしたい」と充実感をにじませた。

昨年はウエスタン・リーグで１５試合に出場し、打率６分７厘。１軍出場はなく、昨年１０月に一度戦力外を通告された。育成選手として再契約し、再出発を誓った山浅は自ら“岡林塾”の門をたたいた。打撃強化をテーマに、上半身と下半身の連動など、体の使い方を中心に助言を受けた。「岡林さんはヒントだけ出して、答えは言わない。そういうアプローチをしてくれるので、自分もしっかり考えられる、いい時間になっている」。

答えを伝えるのではなく、本人に試行錯誤させることで理解力を深めるのが岡林流。与えられたヒントを頼りにバットを振り続ける山浅は「スイングの質や感覚もよくなっている」と、手応えを口にした。

悔しさをかみしめ、迎えるプロ４年目。目標は明確だ。「まずは支配下に上がって、バンテリンドームで岡林さんと野球ができるように頑張りたい」。決意を新たに、若きリードオフマンの背中を追う。