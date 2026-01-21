ウォリアーズ一筋17年目のステフィン・カリーが今季前半戦のユニフォーム売り上げでトップ

1月21日（現地時間20日）。NBAとNBA選手会（NBPA）は、2025－26レギュラーシーズン前半戦におけるユニフォーム売り上げ上位15選手、チームグッズ売り上げトップ10を発表した。

これは『NBAStore.com』と『Fanatics.com』（ファナティクス）、さらにはその他の提携サイトを含むFanaticsのサイトネットワークでの売り上げに基づいたものとなっている。

ユニフォームではゴールデンステイト・ウォリアーズ一筋17年目、背番号30を着用し続けるステフィン・カリーがトップ。続いて2位にはロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ、3位にニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンが入っている。

トップ15のうち、11位の新人クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、14位のケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）が初のリスト入り。

今シーズン前半戦のユニフォーム売り上げトップ15選手、チームグッズ売り上げ上位10チームは下記のとおり。チームグッズではレイカーズが1位になった。

◆■2025－26シーズン前半戦のユニフォーム売り上げトップ15

１位 ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）



２位 ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）



３位 ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）



４位 ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）



５位 レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）



６位 アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）



７位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）



８位 ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）



９位 ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）



10位 タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）



11位 クーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）



12位 ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）



13位 ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）



14位 ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）



15位 ドノバン・ミッチェル（クリーブランド・キャバリアーズ）



The NBA's top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2025-26 season! pic.twitter.com/2aMt5nBUMY

- NBA (@NBA) January 20, 2026

◆■2025－26シーズン前半戦のチームグッズ売り上げトップ10

１位 ロサンゼルス・レイカーズ



２位 ニューヨーク・ニックス



３位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



４位 サンアントニオ・スパーズ



５位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



６位 ボストン・セルティックス



７位 ミネソタ・ティンバーウルブズ



８位 オクラホマシティ・サンダー



９位 ダラス・マーベリックス



10位 デンバー・ナゲッツ

