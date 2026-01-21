汐れいらが、2nd EP『HB2U』（読み：ハッピーバースデイトゥーユー）を2月25日にリリースする。

今作には、“この世界の誰かの物語”を紡いでいた汐が初めて実体験や自身の感情を元に制作した楽曲をメインに収録。ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌「恋をひそめて」や、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマ「ハレの日に」などの書き下ろし楽曲に加えて、今まで楽曲では表現してこなかった自身の心情を吐露するような全10曲を収録している。

初回盤には、昨年10月に行われたワンマンツアー『ねぼすけ』のファイナル公演を記録したライブBlu-rayと、今回のために執筆した10篇の書き下ろしエッセイ付きカードが特典として付属する。

なお汐は、2月9日に弾き語りバースデーライブ『Club 2night』をTOKIO TOKYOにて開催。5月からはEPと同タイトルのツアー『USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』を東名阪にて開催することも決定しており、現在チケットのオフィシャル2次先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）