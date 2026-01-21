※一部TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のネタバレに関する内容を含みます。原作を未読の方はご注意ください。

芥見下々『呪術廻戦』（集英社）の制作に関する資料が展示される「『呪術廻戦』展」。その仙台会場での巡回展が2026年2月14日より開催。これまで全国各地で開催してきた本展であるが、仙台会場では「仙台回游喫茶」と題して個性的なコラボメニューが展開される。本稿ではメニューの一部を紹介したい。

【画像】ゲテモノ……？ 『呪術廻戦』食べれる「宿儺の指」ほか

コラボメニューの1つが「虎杖悠仁の『120％の潜在能力』を引き出すチーズバーガー」。「渋谷事変」における真人戦をモチーフにしたメニューだ。真人、虎杖、東堂の順で黒閃を繰り出し、三者が120％の潜在能力を引き出し戦況が激しくなった一瞬を表現した一皿。虎杖たちが繰り出した黒閃は黒ゴマペーストが含まれたバーガーソースで表現されている。

「渋谷事変」より「脹相と虎杖悠仁の『存在しない記憶』ナポリタンパスタ」もラインナップ。虎杖を戦闘不能まで追い込んだ脹相であったが、脹相の脳内にあふれ出したのは虎杖含めた“兄弟”たちと食卓を囲む「存在しない記憶」。とくにアニメではトマト系のパスタを虎杖が脹相の口元へと運ぶ、原作にはないシーンが描かれた。コラボメニューではナポリタンとして「存在しない記憶」の一片を再現しつつ、兄弟水入らずで食卓を囲む様子を切り取ったピックが添えられている。

「渋谷事変」のほかTVアニメで放送中の「死滅回游」より「羂索の“ここは選ばれたんだ”仙台名物 牛タン葱塩ライスボウル」も登場。死滅回游の結界（コロニー）の1つである仙台の名物を詰め込んだライスボウルだ。羂索（夏油傑）にちなみ「呪霊操術で抽出し取り込むように、ひとつのライスボウルにあわせました」といったコメントとともに紹介されている。

人気の高いキャラクター・乙骨憂太をモチーフにした「乙骨憂太の“1回だけですよ”呪力高出力放出ホワイトリゾット」もラインナップ。実力が拮抗した四つ巴の仙台結界に介入し、次々と強者を堕としていく乙骨。その最終局面で乙骨と石流龍は互いに呪力の放出で競おうとした。

コラボメニューでは乙骨の白い制服をホワイトリゾットで表現しつつ、2人の呪力のぶつかり合う様をイカスミソースで再現。石流さながら食後に甘いデザートを食べなくとも満足できるメニューであろう。

『呪術廻戦』のキーアイテムであり、物語の引き金となった特級呪物・両面宿儺の指も「パイコロネ」もになってメニューに含まれている。4つの腕をもつ宿儺の指の1本を、チョコレートクリームが詰められたパイコロネで表現しつつ、アーモンドを用いて爪部分を表現。パイコロネのちかくには宿儺の指の1本が収められていた木箱（原作漫画第1話にて登場）より「催魔怨敵（悪しきものを滅ぼすことを意味する仏教用語）」と書かれたチョコレートプレートが置かれている。

ちなみに過去に開催された同展・大阪会場でも「両面宿儺の指」をモチーフにしたコラボメニューが展開された。今回とは異なりソーセージとアーモンドで宿儺の指を再現している。

「『呪術廻戦』展」仙台会場は2026年3月29日まで開催。コラボメニュー含め、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」の放送とともに楽しむことのできる展覧会であろう。

（文=加藤かづき）