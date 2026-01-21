髙梨沙羅　4大会連続の五輪へ！18年平昌では銅メダル　スキージャンプ女子　ミラノ・コルティナ冬季オリンピック

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを前に、全日本スキー連盟はスキージャンプ女子の日本代表選手を発表。髙梨沙羅の4大会連続となるオリンピック出場が決定した。

今回の代表選考は、国際スキー・スノーボード連盟（FIS）が定めるワールドカップ（W杯）などの成績に基づく「オリンピック割り当て枠」の獲得状況と、SAJが設定した派遣推薦基準に従い実施された。

中国・張家口で開催されたW杯個人第18戦の結果をもって、日本の女子出場枠「4」が確定。同時に、髙梨沙羅を含む上位4選手が連盟の定める基準を満たした。

2025-2026シーズン（オリンピック直前）

オリンピックイヤーとなる今シーズン、髙梨は表彰台に近い位置での接戦を継続した。

W杯第4戦（ファルン）：4位

W杯第7戦（クリンゲンタール）：4位

W杯第18戦（張家口）：4位

上記のように、直近の試合においてもシングル順位（10位以内）を確保している。しかし、メダル圏内となる3位以内への到達には課題が残る現状もある。

総括

髙梨沙羅は、世界のトップ戦線に立ち続けてきた実績と経験を持つ。今回の選考過程においても、若手や中堅選手が台頭する中で日本女子チームの主軸としての地位を維持し、代表権を勝ち取った。

W杯通算勝利数などの過去の圧倒的な実績と比較すれば、直近の「4位」という結果は足踏みとも捉えられる。

しかし、極めて高いレベルで平準化された近年の女子ジャンプ界において、4大会連続で代表の座を確保し続けている点は、その競技人生の持続性と技術の適応力を示す客観的な事実である。