平野紫耀、ルイ・ヴィトン 2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席！「ストーリー性のある演出がすごく素敵でした」

日本時間1月21日4時にパリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された、メンズ クリエイティブディレクター、ファレル・ウィリアムスによる、ルイ・ヴィトンの2026秋冬メンズコレクションのファッションショーに日本からメゾンのアンバサダーの平野紫耀（Number_i）が出席した。

■ルイ・ヴィトンのファッションショーには5回目の出席

2026秋冬メンズ・コレクションは、すでに動き出している未来を再構築するもので、消費されるためではなく、長く受け継がれることを前提にデザイン。機能性とサヴォアフェール（匠の技）、そして人間の本質的なニーズが融合した、時代を超える表現となっている。メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスは、未来的な装いを抽象的な概念としてではなく、「不可欠なもの」として再定義した。

2025年6月にパリで開催された2026春夏メンズ・コレクションに続き、ルイ・ヴィトンのファッションショーの出席が5回目となる平野紫耀は「会場に入った瞬間、建物が目に飛び込んできて、まず強いインパクトを受けました。同時に、香りが広がってきて、今回もこれまで以上に細部までの強いこだわりを感じました。まず家のセットの中で身支度を整えるシーンから始まり、そこからランウェイへとつながっていく流れがとても印象的で、ストーリー性のある演出がすごく素敵でした。“ダンディ”というテーマの中で、スポーティな要素も取り入れながら、決してスポーティーに寄りすぎず、しっかりとダンディなエッセンスが感じられたり、とても絶妙なバランスで、魅力的なアイテムがたくさんありました」とコメントした。

