汐れいら 2ndEP『HB2U』リリース決定！実体験や自身の感情をもとに制作した楽曲をメインに収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

汐れいらが、2月25日に2枚目のEPとなる『HB2U』（読み：ハッピーバースデイトゥーユー）をリリースする・

■『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌「恋をひそめて」などタイアップ楽曲も

2nd EP『HB2U』には、“この世界の誰かの物語”を紡いでいた汐れいらが初めて実体験や自身の感情をもとに制作した楽曲をメインに収録。

ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌「恋をひそめて」や、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマ「ハレの日に」などの書き下ろし楽曲に加えて、今まで楽曲では表現してこなかった自身の心情を吐露するような全10曲をラインナップ。

初回盤には2025年10月に行われたツアー『USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ”』ファイナル公演を記録したライブBlu-rayと、今回のために執筆した10篇の書き下ろしエッセイ付きカードが特典として付属する。

なお、汐れいらは5月からEPと同タイトルのツアー『USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”』を開催。チケットオフィシャル2次先行が現在、受付中だ。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

EP『HB2U』

■関連リンク

EP『HB2U』特設サイト

https://ushioreira.com/pages/hb2u

汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/

■【画像】EP『HB2U』のジャケット写真