21日(水)は、午後になって所々雪の降り方が強まりました。

現在、長岡市・柏崎市・十日町市などに【大雪警報】が発表されています。これらの地域では、雪による交通障害が発生する可能性があるため警戒が必要です。



◆積雪の深さ［21日(水)午後5時時点］

魚沼市守門 164cm

十日町市 143cm

上越市高田 61cm

長岡市 19cm

などとなっています。



ただ、今夜からは一段と雪の降り方が強まるおそれがあります。



◆21日(水)夜9時の予想天気図

日本付近は冬型の気圧配置が続いて、発達した雪雲の帯・JPCZが福井県の若狭湾を指向する見込みです。県内にかかる予想ではありませんが、それでも極端な大雪になるところがありそうです。



その理由は、北陸前線です。

今夜のようにJPCZが若狭湾付近に刺さるとき、地形の影響で富山から中越の沿岸部にかけて局地的な前線が発生します。これが『北陸前線』です。前線付近では雪雲が発達しますし、動きが遅く・長く停滞するため前線付近の上越から中越は平地でもドカ雪になることがあります。



実際、北陸前線により豪雪になったのが5年前です。このときも上・中越で記録的な大雪になり、上越市高田では最深積雪249cmを観測しました。そして、大規模な交通障害に加え停電なども発生、当時 上越市と柏崎市には自衛隊が派遣される事態になりました。



そして、今夜からはこのときと似た気象条件になりそうです。



◆予想降雪量［21日(水)夜～22日(木)朝にかけて・多いところ］

上越市と長岡市周辺で40cm、糸魚川市・柏崎市周辺は20cmと、今夜間だけでもまとまった雪が予想されています。

また、山沿いでも最大60cmと大雪になるでしょう。新潟市周辺は10cmの予想です。



◆予想降雪量［22日(木)朝～夕方にかけて・多いところ］

上・中越の山沿いで60cm、長岡市周辺で40cm、上越市周辺で30cmなどの予想です。

平地も含め、短時間で積雪が急増するところがありそうです。





目先、今夜からが【大雪のピーク第一波】となりそうです。

今夜から24日(土)夕方までの降雪量を見てみます。



◆予想降雪量［21日(水)夜～22日(木)夕方にかけて・多いところ］

上越 平地50cm ／ 山沿い80cm

中越 平地70cm ／ 山沿い100cm

下越 平地30cm ／ 山沿い60cm

佐渡 30cm

中越の山沿いでは100cm、平地では70cmの予想です。





◆予想降雪量［22日(木)夜～23日(金)夕方にかけて］

上越 平地50cm ／ 山沿い70cm

中越 平地70cm ／ 山沿い100cm

下越 平地20cm ／ 山沿い40cm

佐渡 15cm

中越の山沿いでさらに100cm、中越の平地と上越の山沿いで70cmの雪の降るところがあるでしょう。



◆予想降雪量［23日(金)夜～24日(土)夕方にかけて］

上越 平地30cm ／ 山沿い50cm

中越 平地50cm ／ 山沿い70cm

下越 平地30cm ／ 山沿い70cm

佐渡 30cm



下越・佐渡でも降雪が強まりそうです。

下越と中越の山沿いで70cm、中越の平地は50cm、下越の平地と佐渡で30cmの予想です。



そして、その後も25日(日)ごとにかけて雪は降り続く見通しです。まれに見る大雪になるおそれがありますので、長い期間で厳重な警戒が必要です。



引き続き、交通障害にも警戒を続けてください。