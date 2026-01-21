　21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万2540円と急落。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては234.64円安。出来高は1510枚となっている。

　TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は3586.50ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52540　　　　　-290　　　　1510
日経225mini 　　　　　　 52550　　　　　-285　　　 26722
TOPIX先物 　　　　　　　3586.5　　　　　 -11　　　　2296
JPX日経400先物　　　　　 32285　　　　　-100　　　　 124
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　-2　　　　 401
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース