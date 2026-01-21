日経225先物：21日19時＝290円安、5万2540円
21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万2540円と急落。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては234.64円安。出来高は1510枚となっている。
TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は3586.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52540 -290 1510
日経225mini 52550 -285 26722
TOPIX先物 3586.5 -11 2296
JPX日経400先物 32285 -100 124
グロース指数先物 707 -2 401
東証REIT指数先物 売買不成立
