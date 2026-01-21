聖籠町出身の元プロ野球選手・加藤健さんが、県産和牛の革を使った製品のブランド化に取り組んでいます。



目を引く鮮やかな色の「グローブ」や「財布」、県産ブランド牛『にいがた和牛』の革を使った製品です。これらの商品化を手がけるのが、元巨人のキャッチャーで現在は横浜DeNAベイスターズ一軍コーチを務める加藤健さんです。



加藤さんは、20日に自ら立ち上げた『越後レザープロジェクト』のPRのため花角知事を表敬訪問しました。



■花角英世知事

「奥が深いね。味も深いけど。」



にいがた和牛の革は手触りが良く、使うほどにつやが出るのが特徴。ル レクチエや米をイメージした黄色や日本海の青など〝新潟らしい色〟にもこだわり、特産品を目指します。



■加藤健さん

「グローブを作る職人さん・バッグ作る職人さんの思い、子どもたちももちろんみんなで笑顔になりたいというのが一番のきっかけなのかなと思う。」



製品は6月からネット通販などで販売され、収益の一部はこども食堂への寄付を予定しています。