受験生のホテル不足などが心配されています。

国民的アイドル・嵐のラストツアーと北海道大学の後期日程試験の日程が近いためで、札幌のホテルでは受験生を支援する動きが広がっています。

先週、あのアイドルグループのファンからは歓喜と落胆の声が入り混じりました。

「おめでとうございます！第１希望で当選です」

国民的アイドルグループ・嵐のラストツアーの当落発表です。

札幌公演は３月１３日から３日間、大和ハウスプレミストドームでの開催が決まっています。

道外からも多くのファンが訪れる一大イベントです。

見事当選を果たしたファンからはさっそくこんな声がー

（SNS投稿）「いまだに予約できていない」

（SNS投稿）「ホテルが旭川しか取れなかった」

（SNS投稿）「マジで宿高いってば」

ホテルの高騰に加え、懸念されているのが受験生の宿泊先です。

ライブ前日の３月１２日に予定されているのが、北海道大学の後期日程試験。

移動や宿泊のピークが受験生と「嵐ファン」で重なるとみられています。

こうした状況を受け、市内のホテルなどでは続々と受験生を応援する動きが広がっています。

（石田記者）「北大から約２キロ離れたこちらの宿泊施設も、受験生に向けたお得なプランを用意しています」

３月から営業が始まる新築の宿泊施設にはすでに予約が殺到していて、コンサート前後は５万円近くまで価格が上がっている部屋もあるということです。

ですが、受験生にはなんと５９００円で部屋を提供しています。

（恒志堂　佐藤元春代表取締役）「若者にエールを送れたらという思いがあったので、ここはビジネスというよりも応援の気持ちを込めて、５９００円という設定をしました」

さらに札幌市中心部のホテルでもー

（百瀬記者）「こちらのホテルでは受験生応援プランとして、宿泊料金は１泊１万円。さらに受験生が快適に過ごせる環境を整えています」

受験生がリラックスして過ごせるように、入浴剤などのグッズを用意しています。

そして、特別価格の１泊１万円で受験生と保護者のために部屋を確保しています。

（ホテルリソルトリニティ札幌　西淵智人支配人）「１００点満点という願掛けで１万円に設定させていただいています。地域に貢献したい・受験生を応援したいという気持ちからプランを作成した」

受験生にとっても嵐ファンにとっても大一番となるこの日。

盛り上がりが予想される一方で、受験生が全力を尽くせるよう支援も広がってきています。