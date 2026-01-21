京都府の広い範囲に大雪警報を発表　京都市は山地で50センチ降雪予報　福知山市や舞鶴市は平地で40センチ予想

写真拡大

気象台は２１日午後６時３０分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。

京都府では、２２日未明から大雪に警戒してください。

■京都市　大雪警報【発表】

積雪　２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ

■福知山市　大雪警報【発表】

積雪　２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量４０ｃｍ

■舞鶴市□大雪警報【発表】

積雪　２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量４０ｃｍ

■綾部市□大雪警報【発表】

積雪　２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量４０ｃｍ

■宮津市□大雪警報【発表】

積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ

■京丹後市□大雪警報【発表】

積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ

■南丹市□大雪警報【発表】

積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・１２時間最大降雪量５０ｃｍ

■京丹波町□大雪警報【発表】

積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・１２時間最大降雪量５０ｃｍ

■伊根町□大雪警報【発表】

積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ

■与謝野町□大雪警報【発表】

積雪２２日未明から２２日夕方にかけて警戒
・山地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ
・平地　１２時間最大降雪量５０ｃｍ