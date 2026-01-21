【ポイント】

・数年に一度の“長く居座る”寒波。極寒と大雪が続く。

・21日（水）の夜遅くから、北陸〜山陰で短時間が激しい雪のおそれ。

・普段、雪が少ない東海なども、積雪や大雪のおそれ。

・交通機関への影響に警戒するとともに、屋根からの落雪や水道管凍結などにも注意。

・来週も寒さが続き、長期間の寒波となる見込み。

【全国の天気】

数年に一度の長く居座る寒波の影響で、全国的に非常に厳しい寒さが続くとともに、日本海側を中心に25日（日）頃にかけて大雪が続くでしょう。日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）が指向する北陸〜近畿北部〜山陰は、短時間に激しい雪が降るおそれがあります。また、発達した雪雲が吹き抜ける三重など東海地方でも大雪となるおそれがあります。22日（木）の夕方にかけて予想される降雪量は、北陸で100センチ、中国で90センチ、近畿で80センチ、東海で40センチなどとなっています。車の立ち往生や公共交通機関の運休、屋根からの落雪などに警戒してください。

■22日（木）夕方までの予想降雪量

北陸 100センチ

中国 90センチ

近畿 80センチ

東北 70センチ

関東甲信 50センチ

■予想最低気温（前日差）

札幌 -6度（±0 2月中旬）

仙台 -3度（±0 真冬並み）

新潟 -2度（-2 真冬並み）

東京 -1度（-3 真冬並み）

長野 -6度（±0 真冬並み）

名古屋 -1度（±0 真冬並み）

大阪 0度（±0 真冬並み）

広島 -1度（-2 真冬並み）

高知 -1度（-2 真冬並み）

福岡 2度（-2 真冬並み）

鹿児島 1度（-5 真冬並み）

那覇 13度（-2 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 -3度（-1 真冬並み）

仙台 2度（-1 真冬並み）

新潟 1度（-2 真冬並み）

東京 7度（±0 真冬並み）

長野 -1度（-3 真冬並み）

名古屋 4度（-3 真冬並み）

大阪 6度（±0 真冬並み）

広島 5度（-3 真冬並み）

高知 7度（-4 真冬並み）

福岡 4度（-3 真冬並み）

鹿児島 8度（-4 真冬並み）

那覇 16度（-1 真冬並み）

【週間予報】25日（日）にかけて、日本海側を中心に猛ふぶきや大雪が続くでしょう。数日間の総降雪量としては記録的となる可能性がありますので、大雪による災害に備えるようにしてください。関東など太平洋側は空気が乾いた冬晴れでしょう。風も強いため、火災が発生すると延焼しやすい条件となりますので、火の取り扱いには十分ご注意ください。また、全国的に極寒の寒さで、朝は水道管が凍結してもおかしくない冷え込みでしょう。