歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）が当面謹慎することが、21日に所属事務所の公式サイトで発表されました。

中村鶴松さんは、18日未明、東京・台東区のケバブ店のドアを蹴り、壊したとして建造物損壊の疑いで現行犯逮捕。その後、19日に釈放されました。

公式サイトでは「この度は弊社所属の中村鶴松が多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。今後の活動としましては当面の間、謹慎とさせていただきます」と報告。

続けて「被害店舗様には謝罪と共に、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えしております」とし、「また本件について1月18日未明に被害店舗様に泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです。一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません」と経緯を説明しています。

そして「本件について被害者店舗様の特定や周辺でのご取材、また誹謗中傷などはくれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます」としています。