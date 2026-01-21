◇天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(2026年1月20日〜25日、東京体育館)

女子シングルス3回戦が21日に行われ、12歳の松島美空選手(田阪卓研)が初の4回戦進出を果たしました。

男子世界ランキング8位・松島輝空選手の妹で、現在小学校6年生の美空選手。2回戦で実業団選手を下して迎えたこの日の3回戦は、大学生選手相手に序盤から強烈なフォアハンドで攻めて第1ゲームを先取。接戦となった第2ゲームも競り勝つと、第3ゲームは7連続ポイントなど圧倒し、3-0でストレート勝利をあげました。

初の4回戦進出を「うれしいです」と喜んだ美空選手。勝因については「当たる選手をしっかり対策できていたし、去年からの1年間で練習や海外での試合などを経験し進化できた」と自己分析しました。

4回戦はスーパーシードの選手との対戦となりますが、「(スーパーシードには)強い選手しかいないので、その選手と戦えることがめっちゃうれしいです」と、さらなる強豪選手との試合を待ち望みました。

22日には4回戦に加え、ジュニア女子シングルスの試合も行う美空選手。「(ジュニアは)3戦勝ったらベスト8なのでしっかり入ることを目標に。一般は強い選手相手だが向かっていく気持ちを忘れずに、絶対に4試合勝ちたい」と力強く意気込みました。