【大雪警報】新潟県・上越市に発表 21日18:55時点
気象台は、午後6時55分に、大雪警報を上越市に発表しました。
上越では22日朝まで、中越では21日夜遅くから、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■三条市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
23日にかけて注意
■柏崎市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■小千谷市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■加茂市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■十日町市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■上越市
□大雪警報【発表】
積雪 22日朝にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■魚沼市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■南魚沼市
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■湯沢町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意
■津南町
□大雪警報
積雪 21日夜遅くから22日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
23日にかけて注意