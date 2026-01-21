ずらり…金属板並ぶ

熊本県山鹿市で橋の名前が書かれた金属製の板を盗んだとして男2人が逮捕されました。県内では玉名市でも被害が確認されていて、警察は、2人が関与しているとみています。

【写真を見る】金属製の「橋名」ずらり…男2人が売却目的で盗んだか 熊本・福岡・佐賀の橋 保育園のネームプレートも 熊本県警

橋の名前を記した大量の金属製の板（橋名板）が警察署に並び、報道陣に公開されました。

この一つを盗んだ容疑で、住所不定・職業不詳の大久保茂晴容疑者（69）と、熊本県八代市古閑上町の看護助手・清永基之容疑者（54）が逮捕されました。

警察は、2人が他の橋名板も盗み、買い取り業者に持ち込んだとみています。

九州各県の「橋名板」保育園のネームプレートまで

この中には、去年9月に玉名市の橋からなくなった橋名板も含まれる他、福岡県や佐賀県の橋名板や保育園のネームプレートも確認されています。

記者（去年9月 玉名市でのリポート）「橋名板が盗まれたとみられる橋は、国道で車通りが多く、人目に付きやすい場所です」

警察によりますと、去年9月、山鹿市南島の橋名板が盗まれた事件で、付近の防犯カメラに映っていた不審な車などから2人を特定したということです。

警察は「捜査に支障がある」として、2人の認否を明らかにしていません。