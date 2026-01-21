¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡BOATBoy¥«¥Ã¥×¡Á¥ä¥ó¥°vs¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡Á¡Û¼Ä¸¶ÚðÌï¡¡2ÆüÌÜ²ÃÂ®¤òÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖBOATBoy¥«¥Ã¥×¡Á¥ä¥ó¥°vs¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡Á¡×¤¬21Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¡¢È¿±þ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤¬¼Ä¸¶ÚðÌï¡Ê25¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆüÁ°È¾3R¤Ï4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼Ä¸¶¡£4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ19¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ2Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Â³¤¯¸åÈ¾11R3¹æÄú¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀÞ²¼´²Ë¡¤ÈÊÂ¤Ö¥³¥ó¥Þ09¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Åª³Î¤Ë·þ¤êº¹¤·¤Æ1Ãå¤ò¤â¤®³Í¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹Â·Ï¤Ç¤¹¤Í¡£²ó¤Ã¤Æ²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Àá¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹Â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÁêËÀ17¹æµ¡¤ÏÁá¤¯¤â¼ÂÀï¸þ¤¤Î¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡ºòÇ¯9·î13¡Á18Æü¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥ÁöinÊ¿ÏÂÅç¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª2¡¢5¡¢6¹æÄú¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤ÏÆ¨¤²¤ÆÅöÃÏ½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÃÏ¹¶Î¬Ë¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢2ÆüÌÜ7R2¹æÄú¡¢12R6¹æÄú¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£