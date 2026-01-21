警察署にずらりと並ぶ、橋の名前などが書かれた金属のプレート…全て、リサイクル業者に持ち込まれたものです。山鹿市で橋名板を盗んだとして男2人が逮捕されました。2人は盗んだ橋名板など約100枚をリサイクル業者に持ち込んだとみられます。



山鹿市の橋に残る、はがされたような跡。橋の名前が記された橋名板1枚、時価3万円相当を盗んだ疑いで20日、男2人が逮捕されました。2人が盗んだとみられるものは他にも・・・





■永島由菜キャスター「2人がリサイクル業者に持ち込んだとみられる橋名板です。県外のものも含め、およそ100枚あります」

中には「佐賀」など県外の地名が書かれたものや、「保育所」の看板もあります。警察によりますと2025年9月、熊本市北区のリサイクル業者から「盗品の可能性がある橋名板を買い取った」と連絡がありました。同時期に山鹿市の道路管理者から「橋名板が盗まれた」と被害届が出されたということです。

警察はリサイクル業者が橋名板を買い取った際の身分証明書や橋付近の防犯カメラなどから、住所不定・職業不詳の大久保茂晴容疑者（69）と、八代市古閑上町の看護助手・清永基之容疑者（54）を窃盗の疑いで逮捕しました。2人の認否については明らかにしていません。





リサイクル業者に持ち込まれた橋名板の中には2025年に玉名市の橋で盗まれたものもあり、警察はこの橋名板も含めた約100枚を2人が盗んだ可能性が高いとみて捜査しています。

