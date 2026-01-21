1回目の寒波のピークは21日（水）夜から22日（木）にかけてとなりそうです。山陰から北陸では平地でも短時間で積雪が急増するドカ雪や、風も強く猛ふぶきに警戒が必要です。なお、太平洋側にも雪雲が流れ込み、東海の市街地でも雪が積もる可能性があります。

【CGで見る】全国の雪の予想シミュレーション（21日午後6時〜23日午前6時）

東海道新幹線に影響のおそれも

22日（木）にかけて1回目の寒波のピークを迎え、一部の雪雲が愛知県や三重県にも流れ込んできそうです。朝から市街地でも雪が積もり、東海道新幹線の運行に影響が出てくるおそれがあります。全国的に朝晩と日中ともに厳しい寒さが続くため、暖かくしてお過ごしください。

【22日（木）の各地の予想最高気温】

札幌 ：-3℃ 釧路：-2℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-2℃

仙台 ： 2℃ 新潟： 1℃

長野 ：-1℃ 金沢： 2℃

名古屋： 4℃ 東京： 7℃

大阪 ： 6℃ 岡山： 5℃

広島 ： 5℃ 松江： 2℃

高知 ： 7℃ 福岡： 4℃

鹿児島： 8℃ 那覇：16℃

寒波2回目・3回目のピーク予想も

22日（木）午後6時までに降る雪の量は、多い所で山陰・近畿北部・北陸では平地でも50センチ以上となるおそれがあります。その後、23日（金）にはいったん雪の降り方が弱まる見込みですが、24日（土）から25日（日）には2回目の寒波のピークを迎えるでしょう。九州や四国など西日本の太平洋側でも山沿いを中心に雪が降り、積もるおそれがあります。

今回の寒波は「影響が長い」ことが特徴です。週末にかけて日本海側では不要不急の外出は控え、やむを得ず外出する場合は路面の凍結・車の立往生・ホワイトアウトなどの交通障害に長く警戒を続けてください。鉄道や空の便などの交通機関が大きく乱れることも考えられ、なだれ、除雪作業中の事故などにも気をつけた方がいいでしょう。なお、来週後半には3回目の寒波のピークを迎えるおそれも出てきています。

全国24時間予想降雪量（多いところ）など



【24時間予想降雪量（多い所）】

▼22日（木）午後6時まで

北陸 100センチ

中国 90センチ

近畿 80センチ

東北 70センチ

北海道・関東甲信 50センチ

東海 40センチ



▼その後、23日（金）午後6時まで

北陸 100センチ

東北 70センチ

東海 50センチ

北海道・近畿 40センチ

中国 30センチ

関東甲信 15センチ



▼その後、24日（土）午後6時まで

東北・北陸・東海 70センチ

北海道・関東甲信・近畿 30センチ

四国 20センチ