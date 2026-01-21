アマチュアを統括する日本ボクシング連盟が21日、東京科学大学病院と「医療連携および研究事業連携に関する覚書」を締結したと発表した。

アマチュアでは昨年8月に39歳男性がスパーリング後に意識状態が下がり、救急搬送される事故が発生。プロボクシングでも同年8月、同興行に出場した2選手が試合後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、ともにに亡くなった。

重大事故が頻発したことを受け、東京科学大学病院と協力。選手の安全確保と競技環境の向上を目指し、事故予防の研究を共同で推進していく。この日、都内で会見した日本ボクシング連盟の仲間達也会長は「競技の安全性を最大限に向上させて、選手には全力で競技に打ち込んでもらいたい」と強調した。

同連盟は昨年9月ごろから日本ボクシングコミッション（JBC）と合同の医事講習会を開き、事故の検証などの話し合いを行ってきた。仲間会長によると「研究機関との連携は初めて」だと言い「非常に大きな一歩。事故の予防に向け、専門家の方を交えて対応していくことは不可欠。多方面からアプローチしていきたい」と力説。今年2月28日から開催される、日本代表選考会（BOX OFF、愛知・名古屋）から連携を実施予定だ。

また東京科学大学病院はこの日、JBCとも同内容の覚書を締結。後楽園ホールでの興行で出場選手に異変があった場合、同病院が受け入れ先の候補になるという。