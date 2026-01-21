俳優の城田優（４０）が２０日、都内でミュージカル「ＰＲＥＴＴＹ ＷＯＭＡＮ Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ」（１月２２日〜２月８日、東京・東急シアターオーブほか）の囲み取材に星風まどか（２９）、田村芽実（２７）、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）らと応じた。

今作は１９９０年の大ヒット映画「Ｐｒｅｔｔｙ Ｗｏｍａｎ」が原作。初の日本キャスト上演となり、城田が日本版上映台本・訳詞を務めている。城田は「１つの作品をまるっと１人でやらせてもらったのは初めて」といい、「一番大変でこだわったのが、訳詞ですね。オリジナルの語感とかを損なわないこと（を気を付けた）。今でもこれでいいんだろうかと思うところもありますけど、ぜひ見出しは“天才訳詞家誕生”と書いていただければ」と笑わせた。

城田は、企業買収ビジネスで成功を収める実業家エドワードを演じる。「きっと長く続いていく作品だと思います」と実感を込め、「たとえ僕が俳優でなくなってたとしても、おじいちゃんになったとしても、天国にいったとしても、きっと続いていく作品に、初演のキャストとして、チームとして参加させていただけて心から幸せに思います」とうなずいた。