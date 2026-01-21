歌舞伎俳優中村鶴松（30）が18日未明にケバブ店のドアを蹴って壊したとして、現行犯逮捕されたことについて、所属事務所は21日、謝罪のコメントを発表した。コメントは以下の通り。

「このたびは弊社所属の中村鶴松が多大なご迷惑ご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。

今後の活動としましては当面の間、謹慎とさせていただきます。被害店舗様には謝罪とともに、今後も誠意をもって対応させていただく旨をお伝えしております。

また本件について1月18日未明に被害店舗様に泥酔状態の中村鶴松が来店した際に、注文時に本人の勘違いによることでトラブルとなり、店舗出入り口の自動ドアを蹴破ったということが事の次第のようです。

一部報道にありますトイレの貸し借りなどによるトラブルではございません。

本件について被害店舗様の特定や周辺でのご取材、また誹謗（ひぼう）中傷などはくれぐれもお控えいただきますようお願い申し上げます」

またこの日、「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）の休演と、初代舞鶴（まいづる）の襲名の見送りが松竹から発表された。