1月20日、俳優・坂口健太郎がInstagramを更新。プラダのファッションショーに参加したときのオフショットを公開したが、そこで見せたビジュアルに、ファンからは不評の声があがっている。

1月19日、高級ブランド・プラダが、ミラノのプラダ財団で2026〜2027秋冬メンズコレクションを発表。ショー会場には、坂口やaespa（エスパ）のカリナなど、有名人が多数、来場していた。

この日、坂口は黒いジャケットにネイビーのシャツ、グレーのスラックスという落ち着いた出で立ちだった。髪型は生え際が見えるほどの短髪で、重めの前髪がトレードマークだったイメージからは程遠い“激変”ぶりだった。

「坂口さんの短髪イメチェンは2025年からで、主演映画『盤上の向日葵』の舞台あいさつで、短髪に口ひげ姿を披露していました。観客からはどよめきに近い声があがったそうですが、坂口さんは『ちょっと、なかなかたいへんな役をやっていて……』と、撮影中の作品のための役作りだったことを明かしています。

あれから数カ月たっていますが、口ひげはなくなったものの、短髪は継続中です。ただ、短髪にすると広めのおでこが強調されるのもあってか、あまり評判はよくないようですね」（芸能担当記者）

Xでは、坂口のファッションショーでのビジュアルに対する不満が爆発している。

《普通にかっこいいけど、明らかに髪長い方が何倍もイケメン。》

《それにしても､最初､坂口健太郎だとわからなかった。ヘアメイクの力は偉大だね。》

はたして偶然か、2025年9月に“永野芽郁騒動”が起きてから、坂口の“ビジュアル激変”は加速している。

「坂口さんは、2025年9月の『文春オンライン』で、ヘアメイクアーティストの一般女性と同棲している時期、永野芽郁とも交際するという“二股交際”が報じられました。永野さんは同年、俳優・田中圭さんとの不倫疑惑を報じられており、坂口さんとしては“流れ弾”を食らったような形です。

永野さんとの交際は過去のことで、報道後は女性と破局したとも伝えられました。報道内容の印象の悪さもあいまって、坂口さんの人気に陰りが出る騒動となりました。その影響もあってか、報道直後のイベントでは、坂口さんの顔が『疲れている』と指摘されたり、短髪＆口ひげ姿が『似合っていない』と酷評されたりする事態になっています」（前出・芸能担当記者）

“流れ弾”がビジュアルにまで影響を及ぼしたか。