能登の被災地で暮らしながら新しい事業を起こす。それに向けて長期滞在するための拠点が年度末に完成します。そこで起業支援を行う大学生を取材しました。



石川県・馳 浩 知事：

「I DO NOTO BASEです。多くの人材が能登で活躍し、仕事を掘り起こし、経済活動をして滞在して、できれば住んで能登を盛り上げる一員に参加していただくことを期待しています」



14日に石川県が発表したのは、3月末に完成予定のコンテナハウス。

能登での起業を目指す人や、地域課題の解決に取り組む人の拠点として、のと里山空港の敷地に建てられる長期滞在施設です。



ここで起業の支援にあたる石川県の地域おこし協力隊の一人、岡本岳人さん。金沢大学の4年生です。



石川県地域おこし協力隊・岡本 岳人 さん：

「一緒にビジネスの種を探すということも僕らの仕事だと思いますし、そこから成長させていくというのが、僕らの仕事だと思うので」



4年前に岡本さん自身が起業した経験を活かし、能登で暮らしながら、全国からやってくるここでの起業を目指す人と地元のコミュニティをつなぐ支援をします。



入居者募集は2月からですが、すでに問い合わせがたくさんきているそうで…



石川県地域おこし協力隊・岡本 岳人 さん：

「忙しくなりそうだなっていう反面、ワクワクするような、どういった方がお越しいただけるのかなというのは、楽しみなところではありますが、能登半島の復興というところでも寄与できたらなとは思っています」

起業の支援はもちろん、取り組む課題はさまざまな範囲に及びます。



石川県地域おこし協力隊・岡本 岳人 さん：

「起業だけじゃなくて事業の継承であったりとか、自分たちでもう一度事業を再開したいという方も、支援というところが僕らの活動に含まれていると思っているので、能登半島全体を舞台にしながら、できる支援をさせていただければと思っています」



全国からやってくる起業家たちの志を、能登の復興につなげるために…



4月下旬には、コンテナハウスへの入居が始まります。

