甘え上手な兄猫と甘え下手な弟猫が待つお家に、帰省していたパパさんが帰ってきたら…？対照的なふたりの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「プリンちゃんのパパさん愛が凄く感じられます」「かわいい兄弟ですね」「パパさんいいな～羨ましい」といったコメントが寄せられました。

【動画：3日ぶりにパパが帰ってきた結果→『猫の反応』は……最高に可愛すぎる『再会の光景』】

パパさんとの再会

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、兄猫「プリン」くんと弟猫「メル」くんが、パパさんと3日ぶりに再会した時の様子。ママさんとまったりと過ごすふたりのもとへ、パパさんが帰ってきましたが…。

ウトウトしていたのもあってか、ふたりは特に動きを見せず。パパさんから近づくとメルくんには逃げられてしまったそうですが、ようやく甘えスイッチが入ったプリンくんは再会を喜んでくれたそうです。

甘えん坊爆発！

パパさんが上着を脱いで本格的にお出迎えが始まると、プリンくんは尻尾をピーンと立ててなでなでを堪能。撫でるのを止めた時には、顔を擦りつけたり前足でちょんちょんとタッチをして、「もっと」とアピールまでしていたといいます。

続けて抱っこをされ、嬉しさのあまり大きなゴロゴロ音が止まらないプリンくんでしたが、ふと寂しかったことを思い出したよう。パパさんに顔を埋めて、ぎゅっ！離れようとせず、もっと抱きしめてという仕草も見せていたそうで、こんなにも可愛いことをされてはたまりませんね。

ツンデレを拗らせて…？

一方、メルくんはパパさんが近づくと逃げるものの、誰もいなくなると寂しくて寄ってくるという、これまた可愛い行動に。最後はパパさんに捕まったそうですがまんざらでもなさそうに見え、見事にツンデレを拗らせていたといいます。

そして、寝る前もパパさんにべったりなプリンくんの傍ら、普段はお触りOKのベッドでも素直になれないメルくんの姿が。反応は違っても、パパさんの帰宅を喜ぶ可愛らしい兄弟なのでした。

投稿には「プリンちゃんもメルちゃんも可愛すぎる♡」「プリンちゃん、良かったね～嬉しくてたまらんって感じ(笑)」「プリンちゃんの撫でろアピールかわいいですな」「メルちゃんのツンデレもまたカワユイ♡」「メルちゃんとパパさんのやりとりにほっこりしました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、甘えん坊のプロプリンくんと寂しがり屋でツンデレなメルくんの日常の様子が投稿されています。パパさんが帰省中のふたりの姿なども、観ることができますよ。

